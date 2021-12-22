«Нафтогаз» пожаловался в ЕС на «Газпром»
«Нафтогаз Украины" обвинил российский «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением на европейском рынке газа и подала соответствующую жалобу в Еврокомиссию, сообщает пресс-служба украинской компании.
В сообщении говорится, что «Нафтогаз» потребовал принять «немедленные мер по нормализации ситуации» и обязать «Газпром» выставить на торги значительные объёмы газа.
«Нафтогаз» просит Европейскую комиссию... обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российскую границу или по крайней мере на границу Украины и стран ЕС», - отмечается в заявлении украинской компании.
Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио заявил, что экстремальный рост цен на газовом рынке Европы был вызвана действиями России.
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