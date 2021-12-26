«Газпром»: компания готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу

Компания «Газпром» по-прежнему готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов дешевле спота, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

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«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом "Газпром", лучше посмотреться в зеркало. А "Газпром" - и раньше, и сейчас — готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, и цена этих поставок существенно ниже, чем на споте», — отметил Куприянов.

Как сообщалось ранее, компания пятый день кряду отказывается бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Магистраль продолжает работу в реверсном режиме.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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