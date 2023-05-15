Порошенко: Украина не ждет истребителей для контрнаступления
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News признался, что Киев не ждет истребителей для начала контрнаступления.
«Мы сомневаемся, что истребители прибудут как можно скорее», - сказал Порошенко.
Политик добавил, что контрнаступление должно стать «шоком» и может начаться в любом месте и в любое время. Комментируя вопрос о происходящем в Артемовске, Порошенко признал, что Украина понесла в этом направлении крупные потери.
Ранее британский военный эксперт Ричард Ширефф выразил мнение, что Украине я может не хватит одного контрнаступления для достижение целей, на это могут уйти месяцы и даже годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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