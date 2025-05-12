В Лондоне осудили шестерых болгар по делу о шпионаже в пользу России

Центральный уголовный суд Лондона приговорил шесть граждан Болгарии к лишению свободы сроком от пяти до десяти лет по обвинениям в шпионаже в интересах России. Решение было озвучено судьей Николасом Хиллиардом, сообщает Sky News.

По данным следствия, группа из шести человек собирала и передавала информацию, представляющую угрозу для национальной безопасности Великобритании. Суд признал Орлина Русева, ранее работавшего в финансовой сфере, лидером группы — он получил максимальный срок в 10 лет и 8 месяцев. Также были осуждены курьер Бизер Джамбазов (10 лет и 2 месяца), декоратор Тихомир Иванчев (8 лет), борец Иван Стоянов (5 лет), косметолог Ваня Габерова (6 лет и 8 месяцев) и лаборантка Катрин Иванова (9 лет и 8 месяцев).

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Трое фигурантов — Русев, Джамбазов и Стоянов — ранее признали вину. Остальные были признаны виновными в марте текущего года. В соответствии с приговором, все осужденные смогут подать прошение о досрочном освобождении после отбытия половины назначенного срока. Помимо этого, им грозит депортация в Болгарию по завершении наказания.

Как отметил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Доминик Мерфи, вынесенные приговоры отражают серьезность угрозы, которую группа представляла для безопасности Великобритании и других стран Европы. Он добавил, что дело подчеркивает рост числа угроз со стороны иностранных государств и распространение практики «аутсорсинга» шпионажа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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