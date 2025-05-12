В Лондоне осудили шестерых болгар по делу о шпионаже в пользу России

Центральный уголовный суд Лондона приговорил шесть граждан Болгарии к лишению свободы сроком от пяти до десяти лет по обвинениям в шпионаже в интересах России. Решение было озвучено судьей Николасом Хиллиардом, сообщает Sky News.

По данным следствия, группа из шести человек собирала и передавала информацию, представляющую угрозу для национальной безопасности Великобритании. Суд признал Орлина Русева, ранее работавшего в финансовой сфере, лидером группы — он получил максимальный срок в 10 лет и 8 месяцев. Также были осуждены курьер Бизер Джамбазов (10 лет и 2 месяца), декоратор Тихомир Иванчев (8 лет), борец Иван Стоянов (5 лет), косметолог Ваня Габерова (6 лет и 8 месяцев) и лаборантка Катрин Иванова (9 лет и 8 месяцев).