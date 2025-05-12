Депутат Куринный заявил, что власти не готовы ужесточать регулирование цен на лекарства

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о намерении подписать указ о снижении цен на лекарства в США на 30-80%.

По словам Куринного, американский лидер пытается привести цены на лекарства в США к среднемировым. Как отметил депутат в беседе с «Газетой.Ru», в России есть потенциал для большего снижения стоимости лекарственных препаратов. Он добавил, что на российском рынке не ожидается каких-либо существенных изменений, если Трамп все же преодолеет «аппетиты» американских фармпроизводителей.

Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал НСН, что Трамп не сможет понизить цены на все лекарства в США до 80%, но подобная политика в любом случае приведет к незначительному повышению цен на лекарства на других рынках.

