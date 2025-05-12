Депутат Куринный заявил, что власти не готовы ужесточать регулирование цен на лекарства

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что российское правительство пока что не готово ужесточать регулирование цен лекарственных препаратов.

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Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о намерении подписать указ о снижении цен на лекарства в США на 30-80%.

По словам Куринного, американский лидер пытается привести цены на лекарства в США к среднемировым. Как отметил депутат в беседе с «Газетой.Ru», в России есть потенциал для большего снижения стоимости лекарственных препаратов. Он добавил, что на российском рынке не ожидается каких-либо существенных изменений, если Трамп все же преодолеет «аппетиты» американских фармпроизводителей.

Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал НСН, что Трамп не сможет понизить цены на все лекарства в США до 80%, но подобная политика в любом случае приведет к незначительному повышению цен на лекарства на других рынках.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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