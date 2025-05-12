СМИ: На границе Индии и Пакистана произошла стрельба
На участке международной границы между Индией и Пакистаном в районах Самба и Хиранагар (Джамму и Кашмир) была зафиксирована стрельба из стрелкового оружия, а также зафиксированы массовые пролеты беспилотников. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местные источники.
По данным издания, в районе Самба было перехвачено от 10 до 12 беспилотных летательных аппаратов. Одновременно в нескольких населенных пунктах региона — Джамму, Самбе, Вайшно Деви Бхаван и Ятра Трак — произошло отключение электроэнергии. Также была приведена в боевую готовность система противовоздушной обороны.
Инцидент произошел вскоре после того, как стало известно о договоренности между военными командованиями Индии и Пакистана рассмотреть возможность немедленного отвода войск от линии соприкосновения и передовых позиций.
Собеседники агентства ANI в индийской армии заявили, что ситуация не вызывает поводов для беспокойства. По их словам, количество дронов, замеченных в секторе Самба, было незначительным, и военные держат ситуацию под контролем, передает «Радиоточка НСН».
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