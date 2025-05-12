СМИ: На границе Индии и Пакистана произошла стрельба

На участке международной границы между Индией и Пакистаном в районах Самба и Хиранагар (Джамму и Кашмир) была зафиксирована стрельба из стрелкового оружия, а также зафиксированы массовые пролеты беспилотников. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местные источники.

По данным издания, в районе Самба было перехвачено от 10 до 12 беспилотных летательных аппаратов. Одновременно в нескольких населенных пунктах региона — Джамму, Самбе, Вайшно Деви Бхаван и Ятра Трак — произошло отключение электроэнергии. Также была приведена в боевую готовность система противовоздушной обороны.