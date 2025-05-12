ООН приветствовала инициативы о переговорах между Россией и Украиной

ООН выражает поддержку предложениям о 30-дневном прекращении огня на территории Украины и возможных прямых переговорах между Москвой и Киевом. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе пресс-брифинга.

По его словам, в ООН с воодушевлением восприняли поступившие инициативы, направленные на снижение напряженности и возобновление дипломатического диалога.