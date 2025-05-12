ООН приветствовала инициативы о переговорах между Россией и Украиной
ООН выражает поддержку предложениям о 30-дневном прекращении огня на территории Украины и возможных прямых переговорах между Москвой и Киевом. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе пресс-брифинга.
По его словам, в ООН с воодушевлением восприняли поступившие инициативы, направленные на снижение напряженности и возобновление дипломатического диалога.
Ранее президент России Владимир Путин призвал украинскую сторону вернуться к прямым переговорам без предварительных условий. В качестве возможной даты и места встречи российская сторона предложила 15 мая в Стамбуле.
Кремль сообщил, что готов к серьезному поиску путей устойчивого мирного урегулирования, включая устранение причин конфликта и обеспечение российских интересов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале останется в больнице
- ООН приветствовала инициативы о переговорах между Россией и Украиной
- Актер озвучки Дольский рассказал, что перевел и озвучил порядка 30 тысяч кинолент
- СМИ: В ЕС обсудили новые санкции против судов, связанных с Россией
- СМИ: На границе Индии и Пакистана произошла стрельба
- Депутат Куринный заявил, что власти не готовы ужесточать регулирование цен на лекарства
- В Лондоне осудили шестерых болгар по делу о шпионаже в пользу России
- Гладков сообщил о мошенничестве с авто ради выплат в приграничных районах
- В зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко
- Режиссер Лебедев назвал смерть Гребешковой огромной личной потерей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru