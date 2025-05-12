ООН приветствовала инициативы о переговорах между Россией и Украиной

ООН выражает поддержку предложениям о 30-дневном прекращении огня на территории Украины и возможных прямых переговорах между Москвой и Киевом. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе пресс-брифинга.

По его словам, в ООН с воодушевлением восприняли поступившие инициативы, направленные на снижение напряженности и возобновление дипломатического диалога.

Трамп назвал возможные переговоры России и Украины в Стамбуле очень важными

Ранее президент России Владимир Путин призвал украинскую сторону вернуться к прямым переговорам без предварительных условий. В качестве возможной даты и места встречи российская сторона предложила 15 мая в Стамбуле.

Кремль сообщил, что готов к серьезному поиску путей устойчивого мирного урегулирования, включая устранение причин конфликта и обеспечение российских интересов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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