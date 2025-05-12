Актер озвучки Дольский рассказал, что перевел и озвучил порядка 30 тысяч кинолент
Переводчик и актер озвучивания Андрей Дольский рассказал, что самостоятельно перевел и озвучил порядка 30 тысяч фильмов и сериалов.
В беседе с «Газетой.Ru» Дольский также поделился, что в этом году официально делал синхронный перевод церемонии «Оскара» на Rutube.
Комментируя публикацию Telegram-канала Mash о том, что у актера нашли проблемы с сердцем, Дольский заявил, что в неделю переводит и озвучивает порядка 15-20 фильмов и сериалов, стримит игры, а по выходным пишет книги. По его словам, его визит в поликлинику был плановым.
Ранее актриса дубляжа, учредитель и член Союза дикторов России, официальный голос Анджелины Джоли, Шарлиз Терон и других голливудских актрис Ольга Зубкова в интервью НСН заявила, что пиратская озвучка искоренится сама, так как некачественную работу зритель не выберет, а нейросети в искусство пускать нельзя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган призвал Зеленского не упустить шанс на мирные переговоры Москвы и Киева
- Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале останется в больнице
- ООН приветствовала инициативы о переговорах между Россией и Украиной
- Актер озвучки Дольский рассказал, что перевел и озвучил порядка 30 тысяч кинолент
- СМИ: В ЕС обсудили новые санкции против судов, связанных с Россией
- СМИ: На границе Индии и Пакистана произошла стрельба
- Депутат Куринный заявил, что власти не готовы ужесточать регулирование цен на лекарства
- В Лондоне осудили шестерых болгар по делу о шпионаже в пользу России
- Гладков сообщил о мошенничестве с авто ради выплат в приграничных районах
- В зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru