Актер озвучки Дольский рассказал, что перевел и озвучил порядка 30 тысяч кинолент

В беседе с «Газетой.Ru» Дольский также поделился, что в этом году официально делал синхронный перевод церемонии «Оскара» на Rutube.

Комментируя публикацию Telegram-канала Mash о том, что у актера нашли проблемы с сердцем, Дольский заявил, что в неделю переводит и озвучивает порядка 15-20 фильмов и сериалов, стримит игры, а по выходным пишет книги. По его словам, его визит в поликлинику был плановым.

Ранее актриса дубляжа, учредитель и член Союза дикторов России, официальный голос Анджелины Джоли, Шарлиз Терон и других голливудских актрис Ольга Зубкова в интервью НСН заявила, что пиратская озвучка искоренится сама, так как некачественную работу зритель не выберет, а нейросети в искусство пускать нельзя.

