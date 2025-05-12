СМИ: В ЕС обсудили новые санкции против судов, связанных с Россией
Евросоюз планирует внести в санкционный список 149 морских судов, которые, по оценке Брюсселя, задействованы в схемах обхода ограничений на экспорт российской нефти. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.
Речь идет о так называемом «теневом флоте» — судах, осуществляющих перевозки нефти вне правового поля и без надлежащего контроля. По данным издания, около 25 таких судов сейчас находятся в Балтийском и Северном морях, остальные — в акваториях Черного моря, Восточного Средиземноморья, а также у побережья Индии и Китая. Из 149 упомянутых судов только 15 ходят под российским флагом.
Вопрос о расширении санкционного списка обсуждался странами ЕС 12 мая. По словам одного из источников, большинство государств уже выразили поддержку инициативе, остальные — запросили время на дополнительный анализ. Другой дипломат назвал переговоры «короткими» и прошедшими на основе консенсуса.
Ожидается, что финальное решение о 17-м пакете санкций будет принято до 20 мая. Согласно информации EUobserver, в обновленный список также могут войти около 200 судов, а также 54 гражданина России и 14 иностранных лиц, которых ЕС считает причастными к поддержке российских вооружённых сил. Дополнительно Евросоюз намерен ужесточить контроль над экспортом продукции двойного назначения — технологий, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru