СМИ: В ЕС обсудили новые санкции против судов, связанных с Россией

Евросоюз планирует внести в санкционный список 149 морских судов, которые, по оценке Брюсселя, задействованы в схемах обхода ограничений на экспорт российской нефти. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

Речь идет о так называемом «теневом флоте» — судах, осуществляющих перевозки нефти вне правового поля и без надлежащего контроля. По данным издания, около 25 таких судов сейчас находятся в Балтийском и Северном морях, остальные — в акваториях Черного моря, Восточного Средиземноморья, а также у побережья Индии и Китая. Из 149 упомянутых судов только 15 ходят под российским флагом.