Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале останется в больнице

Один из задержанных по делу о нападении на сотрудников полиции в Махачкале будет находиться под стражей, но пока останется в больнице из-за состояния здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарему Мамаеву.

По ее словам, Советский районный суд Махачкалы в понедельник избрал мужчине, подозреваемому в участии в нападении, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 июля.

Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Махачкале

Судебное заседание проходило в формате видеосвязи — обвиняемый находился в сознании и участвовал в процессе дистанционно.

Как уточнила представитель суда, исполнение постановления будет отложено до улучшения состояния здоровья мужчины. После выписки он будет переведен в изолятор, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев
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