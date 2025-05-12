Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале останется в больнице
Один из задержанных по делу о нападении на сотрудников полиции в Махачкале будет находиться под стражей, но пока останется в больнице из-за состояния здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарему Мамаеву.
По ее словам, Советский районный суд Махачкалы в понедельник избрал мужчине, подозреваемому в участии в нападении, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 июля.
Судебное заседание проходило в формате видеосвязи — обвиняемый находился в сознании и участвовал в процессе дистанционно.
Как уточнила представитель суда, исполнение постановления будет отложено до улучшения состояния здоровья мужчины. После выписки он будет переведен в изолятор, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru