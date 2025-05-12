Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале останется в больнице

Один из задержанных по делу о нападении на сотрудников полиции в Махачкале будет находиться под стражей, но пока останется в больнице из-за состояния здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарему Мамаеву.

По ее словам, Советский районный суд Махачкалы в понедельник избрал мужчине, подозреваемому в участии в нападении, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 июля.