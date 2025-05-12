Гладков сообщил о мошенничестве с авто ради выплат в приграничных районах

В приграничных районах Белгородской области зафиксированы случаи попыток инсценировки повреждений автомобилей ради получения компенсаций. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании областного правительства.

По его словам, отдельные жители сознательно подвергают старые машины риску или выдают их за пострадавшие в результате обстрелов, чтобы рассчитывать на выплаты. Гладков привел пример, когда граждане пытались использовать найденный FPV-дрон как «доказательство» поражения автомобиля. Он подчеркнул, что подобные действия являются уголовно наказуемыми.

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Губернатор призвал глав муниципалитетов усилить контроль за ситуацией и обеспечением сохранности частного транспорта. Он отметил, что, несмотря на единичный характер инцидентов, сам лично слышал разговоры местных жителей, рассматривающих возможность умышленного повреждения машин с целью компенсации.

С начала боевых действий из бюджета области было выделено более 2,5 миллиардов рублей на восстановление имущества. По данным властей, благодаря этим средствам удалось восстановить около 14 тысяч автомобилей. Гладков напомнил, что программа помощи направлена на поддержку реально пострадавших, а не на замену устаревшего транспорта или капитальный ремонт не поврежденных домов, передает «Радиоточка НСН».

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