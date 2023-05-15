Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта
15 мая 202309:34
Украинские войска активизировались по всей линии фронта. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Но это еще не контрнаступление», — подчеркнул политик.
Как отметил Пушилин, ситуация под контролем, пишет Ura.ru.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ предпринимают активные действия не по всей линии соприкосновения, обстановка на фронте существенно не изменилась, напоминает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru