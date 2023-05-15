Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта

Украинские войска активизировались по всей линии фронта. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Но это еще не контрнаступление», — подчеркнул политик.

Как отметил Пушилин, ситуация под контролем, пишет Ura.ru.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ предпринимают активные действия не по всей линии соприкосновения, обстановка на фронте существенно не изменилась, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДНРДенис Пушилин

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