Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие часы
Контрнаступление украинской армии начнется в ближайшие часы. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Corriere della Sera.
«Не недели, а дни. Часы», — отметил экс-глава государства, говоря о контрнаступлении.
Порошенко назвал планируемые ВСУ действия всеобщей атакой с нескольких точек «чтобы вернуть то, что наше», пишет Ura.ru.
Кроме того, бывший президент рассказал, что сумел вооружить Украину за время действия Минских соглашений, отмечает РИА ФАН.
«Сразу после их подписания я пригласил натовских инструкторов, купил оружие и технику. Во время моего президентства мы построили армию», — заявил Порошенко.
Также экс-президент назвал украинскую армию «лучшим переговорщиком».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru