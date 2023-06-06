Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие часы

Контрнаступление украинской армии начнется в ближайшие часы. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Corriere della Sera.

«Уверенно отмахались»: Минобороны РФ сообщило о попытке масштабного контрнаступления ВСУ

«Не недели, а дни. Часы», — отметил экс-глава государства, говоря о контрнаступлении.

Порошенко назвал планируемые ВСУ действия всеобщей атакой с нескольких точек «чтобы вернуть то, что наше», пишет Ura.ru.

Кроме того, бывший президент рассказал, что сумел вооружить Украину за время действия Минских соглашений, отмечает РИА ФАН.

«Сразу после их подписания я пригласил натовских инструкторов, купил оружие и технику. Во время моего президентства мы построили армию», — заявил Порошенко.

Также экс-президент назвал украинскую армию «лучшим переговорщиком».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаПетр Порошенко

Горячие новости

Все новости

партнеры