Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие часы

«Не недели, а дни. Часы», — отметил экс-глава государства, говоря о контрнаступлении.

Порошенко назвал планируемые ВСУ действия всеобщей атакой с нескольких точек «чтобы вернуть то, что наше», пишет Ura.ru.

Кроме того, бывший президент рассказал, что сумел вооружить Украину за время действия Минских соглашений, отмечает РИА ФАН.

«Сразу после их подписания я пригласил натовских инструкторов, купил оружие и технику. Во время моего президентства мы построили армию», — заявил Порошенко.

Также экс-президент назвал украинскую армию «лучшим переговорщиком».

