В США назвали Крым главной целью контрнаступления ВСУ

В Белом доме также заявили, что украинские войска начали контрнаступление на южном направлении 5 июня. Одна из его задач — перерезать сухопутный коридор в Крым.

Ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков заявил, что после вялой попытки наступления ВСУ будут искать самый слабый участок в обороне российской армии. По его словам, украинские войска сформируют ударный кулак лишь на одном направлении — на Харьковском, после чего снова пойдут в бой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

