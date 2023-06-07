В США назвали Крым главной целью контрнаступления ВСУ

Крымское направление — ключевая цель контрнаступления ВСУ, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена.

Шойгу заявил о провалившемся начале контрнаступления ВСУ

В Белом доме также заявили, что украинские войска начали контрнаступление на южном направлении 5 июня. Одна из его задач — перерезать сухопутный коридор в Крым.

Ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков заявил, что после вялой попытки наступления ВСУ будут искать самый слабый участок в обороне российской армии. По его словам, украинские войска сформируют ударный кулак лишь на одном направлении — на Харьковском, после чего снова пойдут в бой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:СШАВСУНаступлениеКрым

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