Порошенко поручил повысить зарплаты для военных в Донбассе

Пётр Порошенко заявил о намерении повысить денежное довольствие военнослужащим в Донбассе на 5 тысяч гривен (на сумму около 190 долларов). Как отмечает RT, об этом действующий президент Украины заявил во время выступления перед военными, которое транслировал телеканал «Прямой».

Таким образом, их зарплата составит около 640 долларов.

Как напоминает РИА ФАН, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, с 2014 года более десяти тысяч военных погибли или были ранены по причинам, не связанным с боевыми действиями в Донбассе. Министр обороны страны Степан Полторак заявил, что виной тому болезни, алкоголизм и нарушение мер безопасности.