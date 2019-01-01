Экс-депутат Рады направил военного советника Зеленского к психиатру

По его словам, Иван Апаршин делает такие заявления, чтобы обратить на себя внимание в качестве кандидата на пост министра обороны.

«С одной стороны можно говорить о неадекватности таких политиков, а с другой стороны он же является одним из претендентов на должность министра обороны. Ему же надо как-то подчеркнуть, что у него что-то в запасе есть. Но он об этом не скажет, пока не назначат. Это большой секрет. Это такая демагогия и игра, которая может быть воспринята где-то в Палате №6. По-другому я оценить не могу. Все просчитывают и знают потенциал украинской армии, все знают технические разработки и так далее. Вот эти заявления для военных не представляют никакой интерес, а для психиатров, может быть, да», — резюмировал Владимир Олейник.

Напомним, что ранее на Украине опубликовали документ о военной доктрине, по которому украинская армия продолжит курс на кадровую основу и переход к стандартам НАТО.

