Экс-депутат Рады направил военного советника Зеленского к психиатру
Владимир Олейник заявил НСН, что заявление Ивана Апаршина может быть интересно только в стенах Палаты №6.
Военный советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил в интервью изданию «Апостроф» о готовности Киева к неожиданному удару. По словам Апаршина, до вступления в НАТО Украина найдет способ ответить на внешние вызовы. Советник Зеленского пообещал вложить «в силы специальных операций» и нанести удар там, где противник его не ожидает.
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН посоветовал советнику Зеленского обратиться к психиатру (слушайте аудио).
«По многим событиям, которые сейчас происходят на Украине, необходимо как минимум в двух источниках спросить мнения: это политологов и психиатров, потому что абсолютно какие-то неадекватные делаются заявления. Он [Апаршин] никогда не возглавлял боевые подразделения. Чудо-оружие, о котором бредит нынешнее руководство, было еще и до него, Порошенко болел этим серьезным заболеванием. Оно, вероятно, какое-то заразное хроническое, потому что об этом всегда говорил Турчинов, что есть ракеты, которые могут серьезно нанести урон обороне и боеспособности войск РФ. Постоянно эта бредятина поддерживается в обществе», — сказал бывший нардеп.
По его словам, Иван Апаршин делает такие заявления, чтобы обратить на себя внимание в качестве кандидата на пост министра обороны.
«С одной стороны можно говорить о неадекватности таких политиков, а с другой стороны он же является одним из претендентов на должность министра обороны. Ему же надо как-то подчеркнуть, что у него что-то в запасе есть. Но он об этом не скажет, пока не назначат. Это большой секрет. Это такая демагогия и игра, которая может быть воспринята где-то в Палате №6. По-другому я оценить не могу. Все просчитывают и знают потенциал украинской армии, все знают технические разработки и так далее. Вот эти заявления для военных не представляют никакой интерес, а для психиатров, может быть, да», — резюмировал Владимир Олейник.
Напомним, что ранее на Украине опубликовали документ о военной доктрине, по которому украинская армия продолжит курс на кадровую основу и переход к стандартам НАТО.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей