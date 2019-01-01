Российский генерал не испугался новой армии Украины

Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал в интервью НСН, что служба украинских резервистов не должна отличаться от переподготовки отслуживших срочников в других странах.

«Резервисты – это так называемый мобилизационный ресурс. Чтобы их держать в тонусе и дать актуальные знания, особенно необходимые для службы в технически сложных родах войск, их призывают на переподготовку. Такие законы есть во всех цивилизованных странах, в том числе и в России. В условии призывной, как у нас, армии отслужившие военные на переподготовке знакомятся с новыми образцами вооружения и техники, изменениями в воинской службе. Это обычная практика, которая теперь будет и на Украине. Резервистов готовят на всякий случай в нашей жизни и при необходимости могут использовать в военных условиях», - отметил военный эксперт.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН порекомендовал Ивану Апаршину, военному советнику избранного президента Украины Владимира Зеленского, обратиться к психиатрам после его заявлений о готовности Киева к неожиданному военному удару.

