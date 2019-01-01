Российский генерал не испугался новой армии Украины
Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ пояснил НСН, как проходит переподготовка резервистов.
Группa депутaтов Верховной рaды рaзрaботaлa зaконопроект, блaгодaря которому стaнет возможным доукомплектовывaть укрaинскую aрмию. Об этом сообщaют Известия, ссылaясь нa aгентство «Укрaинские новости».
Сообщaется, зaконопроект предусмaтривaет, что укрaинские влaсти смогут объявлять «особый период», во время которого в aрмию можно будет призывaть резервистов. Уточняется, что тaкой «особый период» будет проходить без объявления мобилизaции войск.
Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал в интервью НСН, что служба украинских резервистов не должна отличаться от переподготовки отслуживших срочников в других странах.
«Резервисты – это так называемый мобилизационный ресурс. Чтобы их держать в тонусе и дать актуальные знания, особенно необходимые для службы в технически сложных родах войск, их призывают на переподготовку. Такие законы есть во всех цивилизованных странах, в том числе и в России. В условии призывной, как у нас, армии отслужившие военные на переподготовке знакомятся с новыми образцами вооружения и техники, изменениями в воинской службе. Это обычная практика, которая теперь будет и на Украине. Резервистов готовят на всякий случай в нашей жизни и при необходимости могут использовать в военных условиях», - отметил военный эксперт.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН порекомендовал Ивану Апаршину, военному советнику избранного президента Украины Владимира Зеленского, обратиться к психиатрам после его заявлений о готовности Киева к неожиданному военному удару.
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