Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну накануне допроса в Государственном бюро расследований (ГБР), который должен был состояться в пятницу. О том, что Порошенко не сможет посетить ГБР, сообщил его адвокат, пишут «Известия» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

По некоторым данным, следователь намеревался требовать ареста бывшего украинского лидера. Однако по какому именно делу Порошенко вызывался на допрос не сообщается.