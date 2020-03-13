Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну накануне допроса в Государственном бюро расследований (ГБР), который должен был состояться в пятницу. О том, что Порошенко не сможет посетить ГБР, сообщил его адвокат, пишут «Известия» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
По некоторым данным, следователь намеревался требовать ареста бывшего украинского лидера. Однако по какому именно делу Порошенко вызывался на допрос не сообщается.
На данный момент против Петра Порошенко на Украине возбуждено более 10 уголовных дел, сообщает телеканал «360». Его обвиняют в том числе в легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства.
В совокупности Порошенко грозит на родине до 15 лет тюрьмы, пишет «Газета.ру».
28 февраля сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины завершило допрос экс-президента страны Петра Порошенко по делу о вмешательстве в деятельность судов. Процедура длилась шесть часов. Прошлый допрос Порошенко в ГБР длился четыре часа. Он проводился в рамках следствия по делу о возможной госизмене при подписании минских соглашений.
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