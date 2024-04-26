Количество пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех
26 апреля 202401:01
Количество пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины города Токмак в Запорожской области выросло до четырех, сообщает Минздрав региона.
У них ранения различной степени тяжести. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно о двух пострадавших.
Из-за взрывной волны вылетели окна и двери в четырех домах и детском саду вылетели окна и двери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru