Количество пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех

Количество пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины города Токмак в Запорожской области выросло до четырех, сообщает Минздрав региона.

Украинские войска обстреляли Токмак из РСЗО

У них ранения различной степени тяжести. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно о двух пострадавших.

Из-за взрывной волны вылетели окна и двери в четырех домах и детском саду вылетели окна и двери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ракетный УдарВСУ

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