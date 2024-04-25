В Дагестане ученица третьего класса «заминировала» несколько школ

Десятилетняя школьница из Дагестана позвонила в экстренные службы и сообщила о «минировании» нескольких образовательных учреждений, написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь республиканского МВД Гаяна Гариева.

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Инцидент произошел 25 апреля. Девочка заявляла, что в школах заложены взрывные устройства.

Звонившей оказалась жительница Хасавюртовского района, ученица третьего класса. Девочка заявила, что совершала вызовы с телефона отца.

Сотрудники правоохранительных органов составили на родителей школьницы административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в Краснодаре эвакуировали 1500 человек из торгового центра «Новый горизонт». Перед этим в полицию поступил звонок с сообщением об угрозе минирования здания, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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