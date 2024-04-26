Госдеп: США продолжают оценивать возможности использовать активы РФ с G7

Американские власти продолжают оценивать возможность использования российских активов совместно с партнерами из G7, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Госдепа США Веданта Пателя.

Журналист Карлсон: Возможная конфискация активов РФ является кражей

По его словам, оцениваются «опции и пути, которые возможны в различных юридических и судебных системах в нашей коалиции». Отмечается, что Вашингтон пока не готов говорить о шагах, которые будут сделаны в этом направлении.

Ранее в Кремле назвали противозаконной конфискацию активов РФ в пользу Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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