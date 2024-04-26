Госдеп: США продолжают оценивать возможности использовать активы РФ с G7
Американские власти продолжают оценивать возможность использования российских активов совместно с партнерами из G7, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Госдепа США Веданта Пателя.
По его словам, оцениваются «опции и пути, которые возможны в различных юридических и судебных системах в нашей коалиции». Отмечается, что Вашингтон пока не готов говорить о шагах, которые будут сделаны в этом направлении.
Ранее в Кремле назвали противозаконной конфискацию активов РФ в пользу Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru