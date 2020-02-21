Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывало бывшего президента Порошенко на допросы 21 и 24 января, однако на них он не явился. По действующему законодательству страны, в частности, по статьям 139 и 140 УПК Украины, в таких случаях возможна принудительная доставка гражданина для проведения допроса. До этого Порошенко имел неприкосновенность, так как являлся депутатом Рады, но в сентябре 2019 года неприкосновенность депутатов была отменена решением парламента; поправки вступили в силу с января этого года.

Экс-президент Украины задействован в 13 уголовных делах, их перечень Госбюро обнародовало в ноябре. В частности, в них изучается получение средств Порошенко, легализация неправомерных доходов, а также факт государственной измены. Последнее дело было открыто 10 декабря, в нем фигурирует подписание бывшим президентом минских соглашений.

Ранее в своем Twitter Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины и подчеркнул, что он представляет куда большую опасность, чем коронавирус.



