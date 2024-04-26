Пентагон: Военнослужащие США на Украине не намерены участвовать в боях

По его словам, на Украине имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг.

Как отметил представитель Пентагона, американская сторона признает опасность присутствия советников на украинской территории.

Райдер сообщил, что Соединенные Штаты уже начали процесс передачи оружия Киеву в рамках нового пакета военной поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

