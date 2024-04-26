СМИ: Верховный суд США не готов дать иммунитет Трампу
Верховный суд США рассмотрел иск бывшего президента страны Дональда Трампа по вопросу об иммунитете от уголовного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года, сообщает The New York Times.
При этом решение вряд ли будет вынесено быстро. Возможно, что дело будет направлено на повторное рассмотрение в суд нижестоящей инстанции для выяснения отдельных вопросов.
Итоговое решение может быть не вынесено до президентских выборов 2024 года. Юристы политика утверждают, что он не может нести ответственность за вменяемые прокуратурой преступления, так как, исходя из позиции обвинения, они были совершены в период его президентства, что якобы давало ему абсолютный иммунитет.
6 февраля текущего года апелляционный суд Колумбии отказал экс-президенту в иммунитете по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. 13 февраля Трамп обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть это решение. 29 февраля орган принял его к рассмотрению.
У Трампа заканчиваются средства на судебные издержки. Экс-президент потратил на это в марте 4,9 миллиона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru