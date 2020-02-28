Порошенко подвергли шестичасовому допросу
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило допрос экс-президента страны Петра Порошенко по делу о вмешательстве в деятельность судов. Как сообщается, процедура длилась шесть часов.
«Сегодня у нас было два допроса по двум делам», - заявил адвокат Порошенко Илья Новиков в эфире телеканала «Прямой».
Ранее в прокуратуру следователи Госбюро подали ходатайство о принудительном приводе Порошенко на допрос. Однако экс-президент предпочел явиться добровольно.
Прошлый допрос Порошенко в ГБР длился четыре часа. Процедура проводилась в рамках следствия по делу о возможной госизмене при подписании минских соглашений.
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