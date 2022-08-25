В США не исключили поставки истребителей Украине

Власти Соединенных Штатов не исключают возможности поставок истребителей Украине, сообщил на брифинге заместитель главы военного ведомства страны по политическим делам Колин Кол.

Американский генерал допустил, что Украина получит западные истребители

По его словам, окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Он отметил финансовую сторону данного решения.

Как сообщалось ранее, власти Соединенных Штатов не исключили, что передадут Украине истребители F-16.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:УкраинаСШАИстребители
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