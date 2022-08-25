В США не исключили поставки истребителей Украине
25 августа 202204:02
Власти Соединенных Штатов не исключают возможности поставок истребителей Украине, сообщил на брифинге заместитель главы военного ведомства страны по политическим делам Колин Кол.
По его словам, окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Он отметил финансовую сторону данного решения.
Как сообщалось ранее, власти Соединенных Штатов не исключили, что передадут Украине истребители F-16.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- На Украине ответили на поздравление Лукашенко угрозой повесить
- В США не исключили поставки истребителей Украине
- Пентагон: армия Украины перейдет на вооружение НАТО
- К антироссийскому заявлению присоединились менее трети стран ООН
- Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи
- Небензя: Не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС
- СМИ: Канада готова вернуть все турбины для «Северного потока»
- Депутаты предложили запретить рекламу фастфуда для детей
- Обнаружить пилота упавшего на Ставрополье Ми-2 пока не удалось
- На Украине назвали Джонсона премьер-министром
24 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru