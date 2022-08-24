Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 миллиона

Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в ходе своего очередного визита в Киев, что его страна предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в £54 миллиона, сообщают «Известия».

Как пояснили в канцелярии британского кабинета министров, эти средства будут направлены на закупку 200 беспилотников, 850 микродронов и на боеприпасы.