Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 миллиона
Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в ходе своего очередного визита в Киев, что его страна предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в £54 миллиона, сообщают «Известия».
Как пояснили в канцелярии британского кабинета министров, эти средства будут направлены на закупку 200 беспилотников, 850 микродронов и на боеприпасы.
Джонсон добавил, что это то вооружение, которое ранее было запрошено украинскими военными.
Ранее СМИ сообщали, что Украина лишается «лучшего друга» и «героя» в лице Джонсона.
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