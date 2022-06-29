Полянский: спецоперация закончится после выполнения всех целей

Cпецоперация России на Украине будет продолжаться, пока все поставленные цели не будут выполнены, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, который выступил на заседании Совбеза Организации.

Полянский: В Сирии появилось поставляемое Киеву оружие Запада

По его словам, Москва начала спецоперацию, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины.

«Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — отметил политик.

Также Полянский заявил, что российские войска не наносили никакого удара по торговому центру в Кременчуге.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры