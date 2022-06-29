Полянский: Россия не наносила удар по ТЦ в Кременчуге
Российские войска не наносили никакого удара по торговому центру в Кременчуге, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружениями и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин.
По словам дипломата, это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки группировке войск Украины на Донбассе.
Ранее Полянский сравнил ситуацию с торговым центром в Кременчуге с «провокацией в Буче». По его словам, в этой ситуации «много несостыковок, выглядит как провокация в Буче».
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