Полянский: Россия не наносила удар по ТЦ в Кременчуге

Российские войска не наносили никакого удара по торговому центру в Кременчуге, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Российская армия уничтожила производственные мощности и резервуары НПЗ в Кременчуге

По его словам, российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружениями и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин.

По словам дипломата, это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки группировке войск Украины на Донбассе.

Ранее Полянский сравнил ситуацию с торговым центром в Кременчуге с «провокацией в Буче». По его словам, в этой ситуации «много несостыковок, выглядит как провокация в Буче».

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