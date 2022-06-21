Полянский: В Сирии появилось поставляемое Киеву оружие Запада
Коррумпированные чиновники Украины продают поставляемое Западом вооружение, которое все чаще появляется в сирийском Идлибе, сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.
«Разогретый в Европе черный рынок вооружений стал настоящей сокровищницей не только для них, но и для радикальных исламистов на всем Ближнем Востоке», — сказал политик.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение поставлять вооружение Украине является суицидальным для Европы.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от стран Запада только 10% от необходимого оружия.
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