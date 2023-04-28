Полянский сообщил об обращениях украинских беженок за помощью к России

Дипломат отметил, что Москва получила много обращений от украинок. Изъятие детей у беженцев Полянский назвал системной европейской проблемой.

По его словам, отобранных детей содержат в приютах в неудовлетворительных условиях. Дипломат сообщил, что во внешнеполитическом ведомстве думают о том, как поступить с полученными данными.

«Очевидно, что без участия неравнодушных активистов и неправительственных организаций не обойтись», - добавил Полянский.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что большинство эвакуированных в Россию украинских детей были с родителями или опекунами, передает «Радиоточка НСН».

