Полянский сообщил об обращениях украинских беженок за помощью к России
Временно проживающие в Евросоюзе беженки с Украины просили Россию помочь вернуть детей, отобранных местными властями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что Москва получила много обращений от украинок. Изъятие детей у беженцев Полянский назвал системной европейской проблемой.
По его словам, отобранных детей содержат в приютах в неудовлетворительных условиях. Дипломат сообщил, что во внешнеполитическом ведомстве думают о том, как поступить с полученными данными.
«Очевидно, что без участия неравнодушных активистов и неправительственных организаций не обойтись», - добавил Полянский.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что большинство эвакуированных в Россию украинских детей были с родителями или опекунами, передает «Радиоточка НСН».
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