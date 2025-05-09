В Швейцарии утвердили соглашение оператора «Северного потока — 2»
В Швейцарии суд кантона Цуг утвердил мировое соглашение компании «Nord Stream — 2 AG», являющейся оператором «Северного потока — 2», и ее кредиторов, которое было заключено 30 апреля. Об этом свидетельствуют материалы суда.
Согласно информации источника, решением суда было произведено урегулирование выплаты дивидендов. Соглашение заключили представители «Nord Stream — 2 AG» и кредиторы фирмы. Отмечается, что оператор должен выплатить полную сумму в течение 60 дней с момента суда и направить соответствующее подтверждение в кантональный суд Цуга.
Перед этим в порядке исключения суд продлил до 9 мая 2025 года окончательный мораторий на банкротство «Nord Stream — 2 AG». Он должен был истечь в начале января.
В феврале глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер объяснил, что ФРГ может избежать продажи газопровода «Северный поток — 2» в случае национализации объекта и его инфраструктуры на своей территории. Он также посоветовал действовать быстро, чтобы швейцарский суд, который начал дело о банкротстве «Nord Stream AG», не успел выставить газопровод на торги.
До этого немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН отметил, что возобновление поставок газа из России в Германию остается вопросом времени, а действующая власть уже смягчает позицию.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американским властям известно, кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», и проведение отдельного расследования в стране не требуется, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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