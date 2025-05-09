В Швейцарии утвердили соглашение оператора «Северного потока — 2»

В Швейцарии суд кантона Цуг утвердил мировое соглашение компании «Nord Stream — 2 AG», являющейся оператором «Северного потока — 2», и ее кредиторов, которое было заключено 30 апреля. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Согласно информации источника, решением суда было произведено урегулирование выплаты дивидендов. Соглашение заключили представители «Nord Stream — 2 AG» и кредиторы фирмы. Отмечается, что оператор должен выплатить полную сумму в течение 60 дней с момента суда и направить соответствующее подтверждение в кантональный суд Цуга.

Перед этим в порядке исключения суд продлил до 9 мая 2025 года окончательный мораторий на банкротство «Nord Stream — 2 AG». Он должен был истечь в начале января.