Беженцы из Украины протестуют из-за условий в Нидерландах
Вынужденные переселенцы из Украины провели акцию протеста из-за условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд, сообщает GLD.nl.
Десять человек с флагами Украины и плакатами провели митинг. По словам граждан, в центре размещения нет приватности, уровень обучения детей слабый, санитарные условия оставляют желать лучшего, а еда ужасная.
Местные власти заявляют о правомерности требований. По их словам, некоторые из украинских переселенцев более года находятся в военных казармах, которые почти непригодны для жилья.
Ранее в Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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