Беженцы из Украины протестуют из-за условий в Нидерландах

Десять человек с флагами Украины и плакатами провели митинг. По словам граждан, в центре размещения нет приватности, уровень обучения детей слабый, санитарные условия оставляют желать лучшего, а еда ужасная.

Местные власти заявляют о правомерности требований. По их словам, некоторые из украинских переселенцев более года находятся в военных казармах, которые почти непригодны для жилья.

Ранее в Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

