«Польша, Венгрия и Румыния»: Названы страны, имеющие претензии на земли Украины

Сценарий разделения Украины будет являться вопросом договоренностей, отметил в эфире НСН историк Сергей Карпов. 

Интерес к украинским землям в случае вопроса об их разделе могут предъявить Польша, Австрия и Венгрия, заявил президент исторического факультета МГУ, академик Российской академии наук, доктор исторических наук Сергей Карпов в беседе с НСН.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил обсудить права на украинские земли с участием историков из разных стран. Отвечая на вопрос о возможности раздела территории Украины разными странами в будущем, он указал, что эта тема «имеет очень глубокую предысторию». До этого помощник президента РФ Николай Патрушев высказал мнение, что Украина может прекратить существование как государство уже в 2025 году. Он считает, что переговоры по украинскому вопросу должны вестись только между Россией и США. Карпов перечислил страны, которые могут предъявить интерес к украинским территориям.

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«Дело в том, что Львов, например, и западная часть, она входила в состав и Польского государства, и в состав Австро-Венгерского государства. Львов, по сути дела, построен во времена Австро-Венгерской империи. Поэтому здесь может идти речь о разных моментах истории, когда этот район входил в состав разных государств. Сценарий разделения Украины – это вопрос договоренностей», - сказал Карпов.

В свою очередь доктор исторических наук Владимир Лавров в беседе с НСН отметил, что на украинские земли, кроме названных стран, также может претендовать Румыния. При этом он подчеркнул, что России нужно объединиться с ее историческими землями.

«Во всяком случае, Венгрия, может быть, Румыния, но это все мелочи… Нам желательно воссоединиться с исторически русскими землями, с Приднестровьем, они сами этого хотят, нельзя их бросать на произвол судьбы. Если не будет полной победы, если будет какое-то перемирие с сохранением бандеровского режима, то велика вероятность нового конфликта. Запад, Соединенные Штаты вооружат Украину, восстановят ей экономику и мы можем получить новый конфликт в еще худших условиях», - сказал он.

Также Лавров считает «неплохим вариантом» поделить Украину между Россией, Польшей и Венгрией, отдав ее западную часть.

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«Это был бы неплохой вариант – поделить с Польшей, Венгрией, естественно, с возвращением в Россию Киева, Харькова, Одессы… Пусть Западную Украину забирает Польша, борется с бандеровцами. Если мы воссоединяемся со всей Украиной, то нам надо будет подавлять бандеровское движение. Есть исторический опыт, как Сталин его подавлял много лет. В любом случае надо добиваться успеха, побеждать на фронте», - добавил собеседник агентства.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что раздел Украины Польшей и другими государствами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и развязывание третьей мировой войны. По его словам, польские власти уже обсуждают с Украиной возможность конфедерации, а впоследствии и унии, причем Варшава торопится с подобным решением, пока для него есть возможность в виде украинского кризиса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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