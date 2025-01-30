«Польша, Венгрия и Румыния»: Названы страны, имеющие претензии на земли Украины

Интерес к украинским землям в случае вопроса об их разделе могут предъявить Польша, Австрия и Венгрия, заявил президент исторического факультета МГУ, академик Российской академии наук, доктор исторических наук Сергей Карпов в беседе с НСН.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил обсудить права на украинские земли с участием историков из разных стран. Отвечая на вопрос о возможности раздела территории Украины разными странами в будущем, он указал, что эта тема «имеет очень глубокую предысторию». До этого помощник президента РФ Николай Патрушев высказал мнение, что Украина может прекратить существование как государство уже в 2025 году. Он считает, что переговоры по украинскому вопросу должны вестись только между Россией и США. Карпов перечислил страны, которые могут предъявить интерес к украинским территориям.