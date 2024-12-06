СМИ: Запад планирует разделить Украину на зоны
Германия, Румыния и Великобритания имеют свои интересы на Украине, сообщает Rebelion.
По данным издания, эти страны уже начали думать о будущих оккупационных зонах. В отчётах Североатлантического альянса звучат идеи о «возможном административном делении Украины в случае длительной оккупации».
Согласно плану, побережье Чёрного моря будет находиться под влиянием Румынии, центр и восток — под контролем Берлина, на северные районы нацелилась Великобритания.
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Запад намерен фактически оккупировать Украину и разделить ее территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru