По данным издания, эти страны уже начали думать о будущих оккупационных зонах. В отчётах Североатлантического альянса звучат идеи о «возможном административном делении Украины в случае длительной оккупации».

Согласно плану, побережье Чёрного моря будет находиться под влиянием Румынии, центр и восток — под контролем Берлина, на северные районы нацелилась Великобритания.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Запад намерен фактически оккупировать Украину и разделить ее территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

