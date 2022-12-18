По его словам, Киеву нечем восполнять потери в вооруженных силах. «Идущее сейчас сражение за Бахмут [Артемовск] на Украине постепенно стало катастрофой для украинской армии, поскольку Россия успешно приступила к четырехкратному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года», — сказал он.

Ранее Блэк заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым в состав Украины абсурдно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

