Полковник США в отставке: Украина проиграла в конфликте с Россией
Украина проиграла в конфликте с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на полковника США в отставке, экс-сенатора американского штата Виргиния Ричарда Блэка.
По его словам, Киеву нечем восполнять потери в вооруженных силах. «Идущее сейчас сражение за Бахмут [Артемовск] на Украине постепенно стало катастрофой для украинской армии, поскольку Россия успешно приступила к четырехкратному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года», — сказал он.
Ранее Блэк заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым в состав Украины абсурдно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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