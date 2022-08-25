Экс-сенатор США Блэк назвал абсурдным желание Зеленского «вернуть» Крым
Желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым в состав Украины абсурдно. Об этом заявил бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк.
Ранее Зеленский заявил, что Киев «любыми средствами» «заберет» полуостров, напоминает Свободная пресса.
«Сама идея, что ему [Зеленскому] удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — отметил Блэк в беседе с РИА Новости.
Экс-сенатор предположил, что между коррумпированными и «разрозненными» членами украинского правительства происходит дискоммуникация, пишет RT.
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