Полковник Макгрегор: Зеленский не заинтересован в мире

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мире, поэтому сделки между Москвой и Киевом быть не может, сообщил в соцсети X полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

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Он считает, что в случае завершения конфликта Зеленский станет приоритетной целью для устранения из-за потерь, которые Украина понесла во время боевых действий.

Ранее журналист Херш заявил, что Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
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