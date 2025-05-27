Полковник Макгрегор: Зеленский не заинтересован в мире
27 мая 202505:15
Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мире, поэтому сделки между Москвой и Киевом быть не может, сообщил в соцсети X полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Он считает, что в случае завершения конфликта Зеленский станет приоритетной целью для устранения из-за потерь, которые Украина понесла во время боевых действий.
Ранее журналист Херш заявил, что Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru