Полковник Макгрегор: Россия практически уничтожила ПВО Украины
Вооруженные силы России уничтожили большую часть систем противовоздушной обороны Украины, заявил в интервью политологу Гленну Дизену бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Запись разговора опубликована на YouTube.
«Украинская противовоздушная и противоракетная оборона в значительной степени уничтожена», - констатировал военный.
По его словам, у Киева остались системы точечной обороны. Они способны защищать лишь небольшие территории, сказал экс-советник Пентагона.
Минобороны России 4 июня сообщило об уничтожении цеха сборки беспилотников в районе Днепропетровска. В ведомстве отметили, что удар наносился высокоточным оружием, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru