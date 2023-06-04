Полковник Макгрегор: Россия практически уничтожила ПВО Украины

«Украинская противовоздушная и противоракетная оборона в значительной степени уничтожена», - констатировал военный.

По его словам, у Киева остались системы точечной обороны. Они способны защищать лишь небольшие территории, сказал экс-советник Пентагона.

Минобороны России 4 июня сообщило об уничтожении цеха сборки беспилотников в районе Днепропетровска. В ведомстве отметили, что удар наносился высокоточным оружием, передает «Радиоточка НСН».

