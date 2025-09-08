Политолог: Зеленский упустил исторический момент завершить конфликт
Украинский президент Владимир Зеленский, отказавшись приехать в Москву, упустил возможность завершить конфликт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политического эксперта из Крыма Владимира Джараллу.
По его словам, если бы глава государства согласился, то это был бы исторический момент. «Цена его отказа — новые смерти людей, разрушения и завершение конфликта неизбежной военной победой России», — отметил он.
Зеленский привык действовать в связке с западными лидерами и не готов отправиться в Москву без поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
