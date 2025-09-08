Политолог: Зеленский упустил исторический момент завершить конфликт

По его словам, если бы глава государства согласился, то это был бы исторический момент. «Цена его отказа — новые смерти людей, разрушения и завершение конфликта неизбежной военной победой России», — отметил он.

Зеленский привык действовать в связке с западными лидерами и не готов отправиться в Москву без поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

