Политолог: Зеленский упустил исторический момент завершить конфликт

Украинский президент Владимир Зеленский, отказавшись приехать в Москву, упустил возможность завершить конфликт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политического эксперта из Крыма Владимира Джараллу.

Европа ему потакает: Зеленский отказался приехать в Москву

По его словам, если бы глава государства согласился, то это был бы исторический момент. «Цена его отказа — новые смерти людей, разрушения и завершение конфликта неизбежной военной победой России», — отметил он.

Зеленский привык действовать в связке с западными лидерами и не готов отправиться в Москву без поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

