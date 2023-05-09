Экс-аналитик ЦРУ: Зеленский попытается покинуть страну

Он назвал главу государства «хорошим актером», который через пару недель «будет на своей вилле на Кипре». Эксперт считает, что граждане Украины будут брошены на произвол судьбы.

Макговерн указал, что, на следующем этапе ситуации вокруг Украины речь будет идти о прекращении огня и мирных переговорах.

Ранее экс-аналитик заявил, что США проиграют России из-за переоценки возможностей ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

