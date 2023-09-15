Политолог: США могут принять решение о необходимости переговоров с Россией по Украине
15 сентября 202301:15
Американские власти могут принять решение о необходимости переговоров с Россией по Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на политолога-американиста Малека Дудакова.
По его словам, это произойдет, если наступление украинской армии полностью провалится. При этом Вашингтон и Киев еще надеются на успехи во время наступления, поэтому поставки вооружения Украине продолжается. Как считает эксперт, это будет происходить до октября-ноября.
Ранее украинские солдаты признали успех российской армии под Купянском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru