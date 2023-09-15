Политолог: США могут принять решение о необходимости переговоров с Россией по Украине

Американские власти могут принять решение о необходимости переговоров с Россией по Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на политолога-американиста Малека Дудакова.

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По его словам, это произойдет, если наступление украинской армии полностью провалится. При этом Вашингтон и Киев еще надеются на успехи во время наступления, поэтому поставки вооружения Украине продолжается. Как считает эксперт, это будет происходить до октября-ноября.

Ранее украинские солдаты признали успех российской армии под Купянском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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