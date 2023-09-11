СМИ: Украинские солдаты признали успех российской армии под Купянском
Подразделения российской армии добились успехов в районе Купянска Харьковской области, сообщает The New York Times.
Газета ссылается на военнослужащих украинской армии, которые заявляют, что именно Вооружённые силы РФ «наступают и формируют то, что солдаты ВСУ называют «ударным кулаком».
«С десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», — уточняют собеседники издания.
Отмечается, что «небольшие тактические успехи» российских сил вынудили военное командование Украины направить в район ряд наиболее опытных десантно-штурмовых подразделений.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, не желая выполнять приказы командиров, которые обрекают их на гибель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru