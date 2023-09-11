Газета ссылается на военнослужащих украинской армии, которые заявляют, что именно Вооружённые силы РФ «наступают и формируют то, что солдаты ВСУ называют «ударным кулаком».

«С десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», — уточняют собеседники издания.

Отмечается, что «небольшие тактические успехи» российских сил вынудили военное командование Украины направить в район ряд наиболее опытных десантно-штурмовых подразделений.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, не желая выполнять приказы командиров, которые обрекают их на гибель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».