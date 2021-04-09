Марков рассказал, чем хочет помериться Блинкен с Путиным

Во время пресс-конференции НСН генеральный директор НП «Институт политических исследований» сравнил американских политиков с шакалом из «Маугли».

Политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков во время пресс-конференции НСН заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Путин украл Крым лично у него.

«Блинкен считает себя с одной стороны победителем Путина, поскольку он украл у Путина Украину, с другой стороны, он считает, что Путин украл у него Крым. Блинкин собирается померяться с Путиным тем, чем меряются подростки. Нам кажется эта идея абсолютно безумной. Сейчас внешней политикой США занимаются Энтони Блинкен и Джон Салливан.

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Хочется попросить – остановите их! Они манипулируют Байденом. Они приходят к нему через неделю и говорят: "Джо, Путин опять назвал тебя земляным червяком!" Играют роль знаменитого шакала в мультфильме про Маугли», - отметил политолог.

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что высказывания президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине можно объяснить политическим прагматизмом. Американские журналисты отметили, что Байден позволяет себе жесткие высказывания в адрес Путина, но и при этом стремится к сотрудничеству. Блинкен ответил, что американский президент исповедует политику, исходящую из «критерия целесообразности».

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