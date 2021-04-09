Марков рассказал, чем хочет помериться Блинкен с Путиным

Политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков во время пресс-конференции НСН заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Путин украл Крым лично у него.

«Блинкен считает себя с одной стороны победителем Путина, поскольку он украл у Путина Украину, с другой стороны, он считает, что Путин украл у него Крым. Блинкин собирается померяться с Путиным тем, чем меряются подростки. Нам кажется эта идея абсолютно безумной. Сейчас внешней политикой США занимаются Энтони Блинкен и Джон Салливан.