Politico: Запад не согласовал план по обучению украинских военных на F-16
США и союзникам не удалось окончательно согласовать вопросы, касающиеся обучения украинских летчиков применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16, пишет американская газета Politico.
Отмечается, что пока ни одна страна публично не обязалась предоставить самолеты для программы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен вновь высказался о сроках поставки Киеву американских истребителей F-16. Руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что поставка Украине истребителей займет несколько месяцев.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что украинские летчики начнут подготовку на F-16 до конца лета. Конкретной даты он не назвал, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шатуре ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию
- В США сообщили об отправке опытных украинских подразделений под Купянск
- Военкор Коц рассказал о планах ВСУ сменить приоритетное направление контрнаступления
- Аксенов сообщил о переносе Ялтинского экономического форума
- У посла России в Замбии украли 400 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
- Захарова высмеяла призыв Зеленского к чиновникам «работать на Украине»
- Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра в Запорожской области
- Тишковец: В Москве в среду выпадет 25% месячной нормы осадков, ожидается град
- Внучка Нельсона Манделы призвала побороть влияние Запада в Африке
- Кеннеди-младший призвал наладить диалог на высоком уровне с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru