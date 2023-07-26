Politico: Запад не согласовал план по обучению украинских военных на F-16

США и союзникам не удалось окончательно согласовать вопросы, касающиеся обучения украинских летчиков применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16, пишет американская газета Politico.

Отмечается, что пока ни одна страна публично не обязалась предоставить самолеты для программы.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен вновь высказался о сроках поставки Киеву американских истребителей F-16. Руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что поставка Украине истребителей займет несколько месяцев.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что украинские летчики начнут подготовку на F-16 до конца лета. Конкретной даты он не назвал, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ЗападСпецоперацияУкраина

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