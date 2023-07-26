«Отбились, держимся!»: ВСУ несут потери в провальных атаках, Россия готовится к взятию Харькова
Украинское контрнаступление проваливается по всем направлениям. Самые интенсивные бои идут в районе села Клещеевка в ДНР. Российские силы копят резервы для дальнейших атак.
Украинское контрнаступление проваливается по всем направлениям, непростая ситуация для ВС РФ складывается лишь у села Клещеевка на Бахмутском направлении – так ВСУ пытаются «отыграться» за Артемовск.
Неудачи ВСУ формируют поле для продвижения российских войск. Накануне военный эксперт Борис Рожин сообщил о продвижении российских сил в ЛНР. По его данным, 25 июля войска РФ в результате штурма освободили село Сергеевка, наступление развивается в направлении Надии.
«Также подразделения российской армии наступают на окрестности Новоегоровки. Несмотря на имеющиеся заявления о контроле над населенным пунктом, на текущий момент за село продолжаются столкновения», - сообщил он в Telegram-канале.
В Минобороны РФ подтвердили освобождение населенного пункта Сергеевка.
«В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка. Общее продвижение наших войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника», - говорится в официальной сводке.
Сообщается, что в районе Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 км в глубину обороны Вооруженных сил Украины, общее продвижение на краснолиманском направлении составило четыре километра.
Также в ведомстве сообщили, что были отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное ЛНР и Торское в ДНР. В течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Уточняется, что Украина потеряла на основном Донецком направлении 280 человек и технику.
Что касается южнодонецкого направления, то ВСУ пытались перейти наступление в районе Старомайорска. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что атака была отражены, противник понес потери и отступил. По его словам, артиллерийским огнем были поражены места скопления ВСУ.
Также он сообщил, что группировка войск «Восток» пресекла очередную попытку подразделений Вооруженных сил Украины провести разведку боем на запорожском направлении.
«На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка подразделений ВСУ провести разведку боем в направлении Приютного», - сообщил он.
При этом экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о тяжелой ситуации для российских сил под Клещеевкой (Бахмутский район ДНР).
«Спросил у товарища из района Клещеевки по ситуации и потере посёлка. Вот ответ: "Ситуация тяжёлая, но отбились. Держимся"», - написал он.
Эту информацию подтвердил и военный корреспондент Юрий Котенок.
По его словам, у ВСУ на данном направлении есть определенные успехи, занят некоторые окрестные высоты.
«В настоящий момент идут бои в самом н.п. - противник пытается закрепиться, невзирая на высокие потери», - написал он, опровергнув информацию украинских СМИ о полном контроле ВСУ над селом.
По данным экспертов, ВСУ стремятся занять Клещеевку, несмотря на потери, чтобы попытаться замкнуть российские войска в Артемовске.
Военный эксперт Борис Рожин объяснил в своем Telegram-канале, что это направление является фактически единственным, где у ВСУ накоплен существенный резерв. Потери - тоже очень высокие.
«Интенсивность боёв в данный момент такая, что каждая атака ВСУ приводит к гибели минимум одной-двух рот личного состава. Любая попытка закрепиться где-либо на высотах увеличивает потери, и до бесконечности «затыкать» убитых и раненых мобилизованными украинские войска не смогут. Уже сейчас в атаках участвуют 45—50-летние мобилизованные», - пишет он.
Военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер связал большие потери ВСУ в рамках контрнаступления с неопытностью командиров.
«Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем — в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины», - рассказал он N-TV.
Несмотря на затянувшуюся чреду неудач, ВСУ не оставляют надежд продемонстрировать успехи на одном из направлений. Так, накануне глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил, что украинские войска в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра.
В связи с этим военкор Александр Сладков в беседе с НСН отметил, что любое скопление транспорта и личного состава ВСУ становится целью российской авиации, поэтому в случае попытки форсировать Днепр украинские силы вновь понесут большие потери.
«Форсирование Днепра возможно, но мы ко всему готовы. Наша группировка, которая там находится, внимательно следит за тем берегом. Все лодки, все попытки сгруппироваться под контролем. Я не думаю, что противник группируется там, потому что любое скопление транспорта и личного состава – это коллективная цель для нашей авиации. Погода у нас великолепная, мы все видим, да и космос позволяет в любую погоду наблюдать», - объяснил он.
20 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска пытались воспользоваться уменьшением ширины Днепра после аварии на Каховской гидроэлектростанции. По его словам ВСУ неоднократно пытались высадить немногочисленный десант на левый берег Днепра. Эксперты считают, что ВСУ «прощупывают почву».
Неудачи украинских войск позволяют российским войскам активнее готовиться к наступательным действиям. Накануне военкор Александр Сладков в эфире «Говорит Москва» сообщил, что российская армия успешно продвигается на Харьковском направлении. По его словам, уже сформированы плацдармы для будущей атаки на укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.
Со своей стороны, эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН подчеркнул, что взятие Харькова позволит прекратить обстрелы приграничных регионов России. По его словам, скорая операция по взятию города вполне реальна.
«Обычно за успешным отражением наступления врага идет контрнаступление и некий перелом боевых действий. По идее, именно к этому должны готовиться наши военачальники и копить резервы. По последним данным, при отражении украинского наступления российские резервы задействованы не были. То есть, у нас есть резервы, которые можно перебросить на любое направление и ударить с целью прорыва обороны. Это вполне реальный сценарий», - указал собеседник НСН.
Он также считает, что для операции в Харькове можно открыть второй фронт в Белоруссии.
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