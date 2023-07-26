Несмотря на затянувшуюся чреду неудач, ВСУ не оставляют надежд продемонстрировать успехи на одном из направлений. Так, накануне глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил, что украинские войска в Снигиревке накапливают силы для штурма Днепра.

В связи с этим военкор Александр Сладков в беседе с НСН отметил, что любое скопление транспорта и личного состава ВСУ становится целью российской авиации, поэтому в случае попытки форсировать Днепр украинские силы вновь понесут большие потери.

«Форсирование Днепра возможно, но мы ко всему готовы. Наша группировка, которая там находится, внимательно следит за тем берегом. Все лодки, все попытки сгруппироваться под контролем. Я не думаю, что противник группируется там, потому что любое скопление транспорта и личного состава – это коллективная цель для нашей авиации. Погода у нас великолепная, мы все видим, да и космос позволяет в любую погоду наблюдать», - объяснил он.

20 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска пытались воспользоваться уменьшением ширины Днепра после аварии на Каховской гидроэлектростанции. По его словам ВСУ неоднократно пытались высадить немногочисленный десант на левый берег Днепра. Эксперты считают, что ВСУ «прощупывают почву».

Неудачи украинских войск позволяют российским войскам активнее готовиться к наступательным действиям. Накануне военкор Александр Сладков в эфире «Говорит Москва» сообщил, что российская армия успешно продвигается на Харьковском направлении. По его словам, уже сформированы плацдармы для будущей атаки на укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.

Со своей стороны, эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН подчеркнул, что взятие Харькова позволит прекратить обстрелы приграничных регионов России. По его словам, скорая операция по взятию города вполне реальна.

«Обычно за успешным отражением наступления врага идет контрнаступление и некий перелом боевых действий. По идее, именно к этому должны готовиться наши военачальники и копить резервы. По последним данным, при отражении украинского наступления российские резервы задействованы не были. То есть, у нас есть резервы, которые можно перебросить на любое направление и ударить с целью прорыва обороны. Это вполне реальный сценарий», - указал собеседник НСН.

Он также считает, что для операции в Харькове можно открыть второй фронт в Белоруссии.

