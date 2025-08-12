Эксперт объяснил, почему Россия не построит новый газопровод в Сербию
Сопротивление НАТО и ЕС может оказаться непреодолимым для расширения российских поставок в Европу, заявил НСН Евгений Колосков.
Планы строительства газопровода к Венгрии и Словакии могут быть сорваны из-за того, что эти страны являются членами НАТО и ЕС, рассказал доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в разговоре с НСН.
Россия, Венгрия, Словакия и Сербия могут договориться о создании нового газопровода в обход Украины. На данный момент также идет оценка финансовых возможностей для такого проекта, об этом сообщили «Известия» с ссылкой на свои источники в правительствах стран. Эксперт усомнился, что строительство удастся завершить в ближайшее время.
«Я думаю, что здесь основная проблема с Венгрией и Словакией, которые все же, как бы многим не хотелось, но являются членами ЕС и НАТО, связанными с законодательством соответствующих международных структур. Я бы, в первую очередь, на них смотрел, действительно ли эти заявления будут реализованы? или сложится ситуация как с "Южным потоком" и Болгарией. Уже 10 лет прошло с этой истории, а ее повторение выглядит вполне себе реалистичным. Есть вероятность, что новый газопровод не будет запущен до тех пор, пока не произойдет глобальных изменений в отношениях между Западом и Россией», — подчеркнул он.
«Южный поток» — незаконченный проект газопровода, который должен был доставлять газ из России в Европу по Черному морю. Для реализации проекта в 2008–2010 годах Россия заключила межправительственные соглашения с Австрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Сербией, Словенией и Хорватией. К октябрю 2013-го началась прокладка болгарского участка магистрали, но строители столкнулись с противодействием Евросоюза. В мае 2013 года Еврокомиссия заявила о несоответствии «Южного потока» юридическим нормам ЕС, а осенью начала против него антимонопольное расследование. В июне 2014-го европейские чиновники объявили о том, что они будут принимать все усилия, чтобы остановить реализацию проекта. Под давлением Болгария в августе того же года заморозила строительство магистрали.
Ранее директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев назвал подобный проект газопровода неокупаемым в беседе с НСН.
