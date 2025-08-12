Планы строительства газопровода к Венгрии и Словакии могут быть сорваны из-за того, что эти страны являются членами НАТО и ЕС, рассказал доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в разговоре с НСН.

Россия, Венгрия, Словакия и Сербия могут договориться о создании нового газопровода в обход Украины. На данный момент также идет оценка финансовых возможностей для такого проекта, об этом сообщили «Известия» с ссылкой на свои источники в правительствах стран. Эксперт усомнился, что строительство удастся завершить в ближайшее время.