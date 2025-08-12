Зять продюсера Пригожина погиб на СВО

Дочь продюсера Даная вышла замуж за Ткаченко в 2022 году. В том же году у пары родился сын. В ноябре 2023 года Ткаченко отправился на СВО, после чего Даная заявила о его пропаже.

«Признан погибшим... есть судебное решение... к сожалению, это так», — рассказал агентству продюсер.

Ранее Пригожин заявил, что канадские власти предлагали исключить его из санкционного списка в обмен на публичную критику СВО, сообщает RT.

