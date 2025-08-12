Зять продюсера Пригожина погиб на СВО
Супруг дочери музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об это сообщает РБК.
Дочь продюсера Даная вышла замуж за Ткаченко в 2022 году. В том же году у пары родился сын. В ноябре 2023 года Ткаченко отправился на СВО, после чего Даная заявила о его пропаже.
«Признан погибшим... есть судебное решение... к сожалению, это так», — рассказал агентству продюсер.
Ранее Пригожин заявил, что канадские власти предлагали исключить его из санкционного списка в обмен на публичную критику СВО, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пропаганда ЛГБТ обошлась «Кинопоиску» в три млн рублей
- Студенты заменят курьеров-мигрантов в Питере после запрета от Беглова
- Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС
- Россиянам предложили искать любовь в интернете, а не в реальной жизни
- Россиянам пообещали сильную жару и больше ливней
- Эксперт объяснил, почему Россия не построит новый газопровод в Сербию
- Зять продюсера Пригожина погиб на СВО
- У Си Цзиньпина насчитали шесть возможных преемников
- Стал известен гонорар отказавшегося от гастролей Леонтьева
- Россиянам рассказали, как через суд «взыскать» премии с работодателя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru