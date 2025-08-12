Губернатор Севастополя предупредил о длительных отключениях интернета в Крыму
Услуги мобильного интернета могут быть недоступны в Крыму в течение неопределённого периода времени. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Он пояснил, что это связано с дополнительными требованиями по обеспечению безопасности «в условиях повторяющихся атак» со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регионы юга России.
По словам губернатора, гражданам следует пользоваться голосовой связью и SMS, а также офлайн-картами, записать номера такси, иметь наличные деньги и подключаться только к проверенным точкам Wi-Fi.
«Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность», — заключил Развозжаев.
Ранее Минцифры РФ утвердило техническую схему, предусматривающую сохранение доступа к ряду востребованных онлайн-сервисов при введении ограничений на мобильный интернет, сообщает RT.
