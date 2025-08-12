Онлайн-знакомства — это прекрасный инструмент, чтобы найти себе кого-нибудь, кто разделяет твои хобби, но им необходимо правильно пользоваться, рассказал директор сервиса «VK Знакомства» Игорь Кузнецов в беседе с НСН.

Пары, познакомившиеся онлайн, несчастнее тех, кто познакомился при личном общении. К такому выводу пришли польские учёные, после того, как они проанализировали отношения тысячи пар из 50 разных стран. Среди главных минусов знакомств в интернете: люди смотрят только на внешность и не ценят внутренний мир партнера. Исследователи отметили, что процесс знакомства превратился в «казино»: каждый думает, что буквально ещё один «свайп» найдёт того самого идеального человека, сами дейтинг-сервисы стали злом. Кузнецов не согласился с такой позицией.