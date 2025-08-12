Россиянам предложили искать любовь в интернете, а не в реальной жизни
Подобрать пару себе по интересам куда проще в интернете, чем встретиться с таким человеком в реальной жизни, заявил НСН Игорь Кузнецов.
Онлайн-знакомства — это прекрасный инструмент, чтобы найти себе кого-нибудь, кто разделяет твои хобби, но им необходимо правильно пользоваться, рассказал директор сервиса «VK Знакомства» Игорь Кузнецов в беседе с НСН.
Пары, познакомившиеся онлайн, несчастнее тех, кто познакомился при личном общении. К такому выводу пришли польские учёные, после того, как они проанализировали отношения тысячи пар из 50 разных стран. Среди главных минусов знакомств в интернете: люди смотрят только на внешность и не ценят внутренний мир партнера. Исследователи отметили, что процесс знакомства превратился в «казино»: каждый думает, что буквально ещё один «свайп» найдёт того самого идеального человека, сами дейтинг-сервисы стали злом. Кузнецов не согласился с такой позицией.
«Позволю себе не согласиться с категоричностью выводов исследования. Онлайн-знакомства не зло, а инструмент. Его эффективность зависит от того, как мы его используем. Да, у некоторых пользователей действительно может развиваться "синдром бесконечного выбора", но это скорее вопрос личной зрелости и понимания своих целей, чем проблема самой технологии. По поводу фокуса на внешности — это справедливое замечание, но не уникальное для онлайна. В реальной жизни люди тоже сначала оценивают визуально. Разница в том, что цифровые платформы могут предложить более глубокие инструменты для нахождения совместимости: детальные анкеты, тесты совместимости, возможность показать хобби и интересы. Главное преимущество онлайн-знакомств — возможность найти людей с похожими интересами и жизненными целями, которых вы могли бы никогда не встретить в обычной жизни из-за разных социальных кругов или географии. Если человек ищет серьезные отношения, он будет относиться к процессу соответственно — независимо от того, знакомится он онлайн или нет», — подчеркнул он.
Ранее генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в эфире НСН предложил протестировать маркировку о судимости на своем сервисе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пропаганда ЛГБТ обошлась «Кинопоиску» в три млн рублей
- Студенты заменят курьеров-мигрантов в Питере после запрета от Беглова
- Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС
- Россиянам предложили искать любовь в интернете, а не в реальной жизни
- Россиянам пообещали сильную жару и больше ливней
- Эксперт объяснил, почему Россия не построит новый газопровод в Сербию
- Зять продюсера Пригожина погиб на СВО
- У Си Цзиньпина насчитали шесть возможных преемников
- Стал известен гонорар отказавшегося от гастролей Леонтьева
- Россиянам рассказали, как через суд «взыскать» премии с работодателя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru